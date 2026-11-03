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Οι Λέικερς ήταν ανώτεροι απέναντι στους Χιτ και, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πρωταγωνιστεί, επικράτησαν της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 138-117.

Το Μαϊάμι δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη διαδοχική του νίκη, καθώς έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό απέναντι στους εξαιρετικούς Λέικερς, οι οποίοι πήραν τη νίκη με 138-117.

Απίθανος ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έμοιαζε… ασταμάτητος και αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πολύ καλός, καταγράφοντας double-double, ωστόσο η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για τους Χιτ, οι οποίοι έχουν πλέον ρεκόρ 1-5. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (10/15 βολές, 10/14 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 7 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής.