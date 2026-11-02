O Έντερ Μιλιτάο έπεσε θύμα διάρρηξης, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια του Clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, αφαιρώντας κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια και άλλα προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Την είδηση αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», αναφέροντας ότι τουλάχιστον δύο άτομα παραβίασαν το σπίτι του Βραζιλιάνου αμυντικού στη Λα Μοραλέχα, το βράδυ της Κυριακής (25/10), μεταξύ 21:00 και 22:00. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τον ποδοσφαιριστή να παρακολουθεί το παιχνίδι από τον πάγκο της Ρεάλ.

Οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν σε δωμάτιο του επάνω ορόφου, την ώρα που αρκετοί συγγενείς του Μιλιτάο βρίσκονταν στο ισόγειο και παρακολουθούσαν το Clasico. Κανείς τους, ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία των εισβολέων ή όσα συνέβαιναν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσα στα αντικείμενα που εκλάπησαν ήταν ένα Rolex αξίας 53.000 ευρώ και ένα Richard Mille, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στις 170.000 ευρώ. Οι διαρρήκτες πήραν επίσης τρεις τσάντες Chanel, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Στη λίστα των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται ακόμη δαχτυλίδια και βραχιόλια Cartier αξίας περίπου 25.000 ευρώ, καθώς και άλλα κοσμήματα, βραχιόλια και βαλίτσες. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.

Στο σπίτι έσπευσαν αστυνομικοί, μαζί με προσωπικό της ιδιωτικής ασφάλειας του οικιστικού συγκροτήματος. Παρότι όσοι βρίσκονταν στην κατοικία δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο, ο έλεγχος στο δωμάτιο του ποδοσφαιριστή αποκάλυψε ότι τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν αναστατωθεί.