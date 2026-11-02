Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Αμερικανίδας Κάρολ Λι με 6-1, 6-4 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια, που συμμετέχει στο τελευταίο τουρνουά της για το 2026, χρειάστηκε δύο διαφορετικά σετ για να φτάσει στην επικράτηση.

Η Σάκκαρη κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Αφού προηγήθηκε γρήγορα με 3-0, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 5-0 και κλείνοντας τελικά το σετ με 6-1 μέσα σε 39 λεπτά. Η 24χρονη αντίπαλός της, Νο.153 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε απλώς να αποφύγει το bagel.

Στο δεύτερο σετ η Λι παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένη, διατηρώντας την ισορροπία μέχρι το 4-4. Εκεί, όμως, η Σάκκαρη ανέβασε την πίεση, πέτυχε break χωρίς να χάσει πόντο στο ένατο game και πήρε προβάδισμα με 5-4. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, διαμορφώνοντας το τελικό 6-4.

Στον επόμενο γύρο, η Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αυστραλών Μάντισον Ίνγκλις και Μάγια Τζόιντ. Η αναμέτρηση για τη φάση των «16» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (3/11).