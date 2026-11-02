Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο βοσνιακό μέσο «Reprezentacija.ba», ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς μίλησε για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, τις πρώτες του εμπειρίες στον σύλλογο, τον ανταγωνισμό για μια θέση στην ενδεκάδα, αλλά και τις προοπτικές εξέλιξής του.

Ο κεντρικός αμυντικός αποκάλυψε πως το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» εκδηλώθηκε από τις αρχές Ιουνίου, ενώ υπήρχαν αρκετές ομάδες που παρακολουθούσαν την περίπτωσή του μετά την παρουσία του στη Νορβηγία.

«Έπαιξα πολύ καλά στη Νορβηγία και βελτιώθηκα σημαντικά ως ποδοσφαιριστής. Μετά από αυτό, φυσικά, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκετές ομάδες περίμεναν να ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ξεκαθαρίσει ήδη από τις αρχές Ιουνίου ότι ήθελε να με αποκτήσει. Οι σύλλογοι διαπραγματεύονταν, υπήρχαν παζάρια, οι Νορβηγοί ταξίδεψαν ακόμη και στην Αθήνα, αλλά αρχικά επέστρεψαν χωρίς συμφωνία. Όλα αυτά πήραν χρόνο. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός επέμενε τόσο πολύ για την απόκτησή μου από τον Ιούνιο μού έδειξε ότι πραγματικά με ήθελαν. Και για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Είναι μεγαλύτερος σύλλογος απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ», ανέφερε αρχικά.

Η αλλαγή προπονητή και η εμπιστοσύνη που εισέπραξε

Ο Σμαΐλοβιτς αναφέρθηκε και στις αλλαγές που συνάντησε στην τεχνική ηγεσία, εξηγώντας πως, παρά το διάστημα στο οποίο δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής, διατήρησε την εμπιστοσύνη του νέου προπονητή. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στα θετικά σχόλια που δέχθηκε από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας.

«Όταν πρωτοήρθα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε άλλος προπονητής, ο οποίος μου είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ήταν ευχαριστημένος μαζί μου. Έπαιρνα ευκαιρίες σχεδόν κάθε δεύτερο παιχνίδι.

Στη συνέχεια, με τον νέο προπονητή, δεν αγωνίστηκα σε μερικά ματς, αλλά κι εκείνος μου είπε ότι ήταν ευχαριστημένος, ότι έπρεπε να παραμείνω υπομονετικός, να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και πως η ευκαιρία μου θα ερχόταν. Και πράγματι ήρθε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ θετικές. Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Έκανε μια σύντομη ομιλία μετά τον αγώνα. Φυσικά, αρχικά στάθηκε στον παίκτη που είχε πετύχει χατ τρικ εκείνη την ημέρα, αλλά αναφέρθηκε και σε μένα, επειδή δεν είχα παίξει πολύ το προηγούμενο διάστημα και τελικά έκανα καλή δουλειά. Φαίνεται πως ήμουν τόσο καλός, ώστε θεώρησε σημαντικό να το επισημάνει μπροστά στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές», τόνισε.

Το ελληνικό φαγητό και η καθημερινότητα στην Αθήνα

Ο Βόσνιος στόπερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα, με το κλίμα και κυρίως την ελληνική κουζίνα να κερδίζουν τις εντυπώσεις του. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα δεν του αφήνει πολλά περιθώρια για να γνωρίσει την Αθήνα.

«Η ζωή είναι καλή, το κλίμα εξαιρετικό και το φαγητό… Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου καλύτερο! Το ίδιο λένε και συμπαίκτες μου που έχουν αγωνιστεί σε πολλές χώρες.

Τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου; Αυτός είναι πραγματικά σπάνιος! Σχεδόν κάθε δύο ή τρεις ημέρες είχαμε παιχνίδι. Είσαι συνεχώς κάπου, ταξιδεύεις, προπονείσαι, παίζεις. Θα έρθει η στιγμή που θα εξερευνήσω λίγο περισσότερο την Αθήνα.

Προσπαθώ πάντα να γίνομαι καλύτερος. Η εμπειρία έρχεται με την ηλικία. Είναι φυσιολογικό όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να παίρνεις πιο έξυπνες αποφάσεις, αλλά εξακολουθείς να κάνεις λάθη και υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό», κατέληξε.