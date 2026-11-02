Ένα ακόμη αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (04/11, 21:45) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Αυτή τη φορά, στη λίστα των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού προστέθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο, η συμμετοχή του οποίου στο παιχνίδι της ισπανικής πρωτεύουσας βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Ο Αργεντινός γκαρντ αισθάνεται ενοχλήσεις που σχετίζονται με μυϊκό τραυματισμό και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα θα δείξουν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, αλλά και τον χρόνο που ενδεχομένως θα χρειαστεί για να επιστρέψει στη δράση.

Η πιθανή απουσία του Καμπάτσο έρχεται να προστεθεί σε εκείνες των Γιάντουνεν, Ντεκ και Μαλεντόν, δημιουργώντας επιπλέον πονοκέφαλο για το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ.

Έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνεθ καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα του βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και μετρά διαδοχικές νίκες. Η κατάστασή του Αργεντινού θα ξεκαθαρίσει μετά τις εξετάσεις, με τον χρόνο μέχρι το τζάμπολ να πιέζει.