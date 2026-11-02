Δυσάρεστη συνέχεια είχε για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Μετά την ήττα της Ένωσης με 2-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, ο Ιταλός τερματοφύλακας έγινε αποδέκτης ενός απαράδεκτου μηνύματος μέσω Instagram.

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ επέλεξε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, αναρτώντας εικόνα από το προφίλ του χρήστη που του έστειλε το προσβλητικό σχόλιο. Παράλληλα, πήρε θέση απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, τονίζοντας ότι δεν έχουν θέση ούτε στον αθλητισμό ούτε στην κοινωνία.

«Το να εύχεσαι τον θάνατο του παιδιού κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια λόγια. Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.