Με μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επανήλθε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με αναφορά στη θεϊκή βούληση.

Ο 30χρονος γκαρντ, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικών πλάνων του Ολυμπιακού μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα, δημοσίευσε μια φράση με ιδιαίτερο νόημα:

«Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι, όχι αυτό που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν να δουν».

Ο Ντόρσεϊ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στον «πάγο» από τους «ερυθρόλευκους», με την υπόθεσή του να παραμένει ανοιχτή και τις εξελίξεις γύρω από την παραμονή του στον Πειραιά να αναμένονται.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού διάρκειας ενός μήνα που του έχει επιβάλει ο Ολυμπιακός ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.