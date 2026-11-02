Nέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Τάισον, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τίθεται από σήμερα σε διαφορετικό προπονητικό καθεστώς και θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα με τον ΠΑΟΚ Β.

Αφορμή στάθηκε η αντίδρασή του στο χθεσινό παιχνίδι με τον Αστέρα. Όταν ο Αλέσιο Λίσι τού ζήτησε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ο 38χρονος σηκώθηκε από τον πάγκο, ωστόσο τελικά δεν αγωνίστηκε. Η στάση του εκτιμάται ότι συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως δεν βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα.

Μετά το ματς, ο Ιταλός τεχνικός απέδωσε τη μη συμμετοχή του σε ενοχλήσεις, χωρίς όμως να προκύπτει ότι υπήρχε σχετικό πρόβλημα πριν από την αναμέτρηση.

Η απόφαση προβλέπει ατομικό πρόγραμμα στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ετοιμότητάς του. Παράλληλα, έχει και πειθαρχικό χαρακτήρα, καθώς ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι ο σεβασμός προς την ομάδα και τον προπονητή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλους.

Το καλοκαίρι, κατά τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, είχε γίνει σαφές στον Τάισον ότι ο ρόλος του θα ήταν περιορισμένος. Η προοπτική να συνεχίσει αργότερα στον σύλλογο από διαφορετικό πόστο είχε επίσης τεθεί στο τραπέζι.