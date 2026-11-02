Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα ακολουθήσει την Αλ Νασρ στην Τασκένδη, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παχτακόρ, στο πλαίσιο του AFC Champions League.

Η επίσημη εξήγηση του προπονητή της ομάδας, Άγγελου Ποστέκογλου, αφορά την ανάγκη ξεκούρασης, λόγω του απαιτητικού προγράμματος και των συνεχών μετακινήσεων. Εκτός πλάνων έμειναν επίσης οι Κίνγκσλεϊ Κομάν και Μοχάμεντ Σιμάκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, η απουσία του Πορτογάλου συνδέεται με διαφορετικό λόγο: τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο 40χρονος επιθετικός προέρχεται από χατ τρικ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και έχει φτάσει τα 985 γκολ στην καριέρα του, πλησιάζοντας πλέον το ιστορικό ορόσημο των 1.000.

Οι προβληματισμοί δεν είναι καινούργιοι. Την προηγούμενη εβδομάδα αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Αλ Ουάσλ, ενώ στις 12 Οκτωβρίου η εντός έδρας αναμέτρηση της Αλ Νασρ καθυστέρησε για μία ώρα, έπειτα από πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.