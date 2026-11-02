Η ήττα από τη Γιουβέντους επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα στη Νάπολι, με τον Μαξ Αλέγκρι να βρίσκεται πλέον υπό αυξανόμενη πίεση. Η αγωνιστική εικόνα των «παρτενοπέι» δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, με τη διοίκηση να εξετάζει ήδη πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η υπομονή των ανθρώπων του συλλόγου αρχίζει να εξαντλείται, καθώς τα αποτελέσματα και η συνολική παρουσία της ομάδας προκαλούν προβληματισμό. Η ήττα με 2-0 από τη Γιουβέντους αποτέλεσε ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα σε μια σεζόν που εξελίσσεται μακριά από την εικόνα που θα ήθελαν οι Ναπολιτάνοι.

Ο απολογισμός στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της Serie A είναι ενδεικτικός της κατάστασης, καθώς η Νάπολι έχει συγκεντρώσει μόλις 14 βαθμούς, μετρώντας ήδη τέσσερις ήττες. Τα δεδομένα αυτά έχουν θέσει σε αμφισβήτηση τη θέση του Αλέγκρι, ο οποίος γνωρίζει πως η συνέχεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πως τα περιθώρια στενεύουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, τέσσερις προπονητές βρίσκονται στο προσκήνιο ως υποψήφιοι για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία, εφόσον αποφασιστεί αλλαγή. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Τιάγκο Μότα, ο οποίος φέρεται να συγκεντρώνει την προτίμηση του προέδρου της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Στέφανο Πιόλι και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ενώ την τετράδα συμπληρώνει ο Βιντσέντσο Μοντέλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του τελευταίου, καθώς ο Ιταλός τεχνικός έχει καταγωγή από τη Νάπολη, χωρίς ωστόσο να έχει αγωνιστεί ποτέ με τη φανέλα των «Παρτενοπέι».