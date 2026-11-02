Ο Παναγιώτης Ρέτσος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του Ολυμπιακού, έχοντας αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στα αποδυτήρια. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», με συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, διανύει μία ακόμη σεζόν κατά την οποία επιβεβαιώνει τη σημασία του για την ομάδα.

Γέννημα-θρέμμα της ερυθρόλευκης οικογένειας, ο Ρέτσος φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια. Σήμερα, στα 28 του, έχει επιστρέψει στην κορυφή της ιεραρχίας, αποτελώντας μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Οι φετινές του παρουσίες χαρακτηρίζονται από συνέπεια και ουσιαστική συνεισφορά, με αποκορύφωμα το γκολ που σημείωσε στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η διαδρομή του με τον Ολυμπιακό έχει ήδη συνοδευτεί από σημαντικές διακρίσεις. Στην τροπαιοθήκη του βρίσκονται δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα Super Cup και το Conference League, με τον ίδιο να έχει συμμετάσχει σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου: την ευρωπαϊκή κατάκτηση και το επετειακό νταμπλ των 100 χρόνων, το 2025.

Σε ατομικό επίπεδο, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός μετρά φέτος 13 συμμετοχές και ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Ο συνολικός απολογισμός του με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού ανέρχεται σε 181 αγώνες, έξι γκολ και τρεις ασίστ. Παράλληλα, η παρουσία του στην Εθνική ομάδα επιβεβαιώνει τη θέση που έχει πλέον κατακτήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι εμφανίσεις του, η αγωνιστική του σταθερότητα και ο ηγετικός του ρόλος δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση γύρω από το συμβόλαιό του. Παρότι η υφιστάμενη συμφωνία ολοκληρώνεται το 2028, η πορεία του Ρέτσου ενδέχεται να αποτελέσει αφορμή για μια νέα επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Άλλωστε, η τελευταία ανανέωση είχε πραγματοποιηθεί το 2024, όταν ο Έλληνας στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.