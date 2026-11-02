Η 9η αγωνιστική της Super League μπορεί να ολοκληρώνεται απόψε (2/11), ωστόσο το μεγάλο ντέρμπι της πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11) στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 2-0 της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, αποκτώντας προβάδισμα δύο βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Από την πλευρά της, η Ένωση παρέμεινε επτά βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, έχοντας, ωστόσο, έναν αγώνα λιγότερο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το Football Meets Data παρουσιάζει για ακόμη μία εβδομάδα τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση των εκτιμήσεων με ποσοστό 43,5%, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 37,5%, καταγράφοντας αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, οι πιθανότητες της ΑΕΚ υποχώρησαν στο 14,5%, από το 19,8% της προηγούμενης μέτρησης. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 4,2%, ενώ ο Άρης συγκεντρώνει ποσοστό 0,2% και ο ΟΦΗ 0,1%.