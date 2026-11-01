Με τους Αλαϊμπέγκοβιτς και Μπογκά να βάζουν γκολάρες, η Γιουβέντους νίκησε με 2-0 τη Νάπολι για τη 10η αγωνιστική της Serie A.

Ανήμερα των 129ων γενέθλιών τους, οι «μπιανκονέρι» ήθελαν να αφήσουν για λίγο στην άκρη τα προβλήματά τους και να επιστρέψουν στις νίκες, βελτιώνοντας τη θέση τους στην κατάταξη. Και το έκαναν, χάρη σε δύο σουτάρες εκτός περιοχής.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αν και είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες, με κορυφαία το δοκάρι του Καμπάλ για τους Τορινέζους στο 28′, στο δεύτερο όμως η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα δύο φορές.

Στο 70′ ο Αλαϊμπέγκοβιτς με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 1-0, στο 75′ η Νάπολι έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Μαριανούτσι με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κοπμάινερς και στο 87′ ο Μπογκά, με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής κι αυτός, έκανε το 2-0.

Έτσι, η Γιουβέντους παρέμεινε στο -6 από την 4άδα, ενώ η Νάπολι είναι στην 8η θέση και στο -9 από την 4η Κόμο.