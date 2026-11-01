Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ και αναφέρθηκε στους μετεωρολόγους που… τρομάζουν τον κόσμο.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 με γκολ των Τεττέη και Αντίνο, παρέμειναν στην κορυφή, άφησαν στο -7 την Ένωση και έκαναν χαρούμενους τους οπαδούς τους που βρέθηκαν στις εξέδρες. Οπαδοί που θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι, όπως είπε ο Δανός τεχνικός, αν οι μετεωρολόγοι δεν προέβλεπαν δυνατή βροχή.

«Θα ξεκινήσω από τον κόσμο. Εκπληκτική ατμόσφαιρα και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι και 50.000 αν δεν… τρόμαζαν τον κόσμο οι μετεωρολόγοι με τον καιρό και την βροχή. Πρέπει να χαλαρώσετε λίγο με τον καιρό, εγώ δεν είδα ούτε μία ψιχάλα», είπε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου και συνέχισε.

«Μακάρι στο επόμενο παιχνίδι να έχουμε πάνω από 50.000. Αν μπορούσα να χωρίσω το παιχνίδι, ξεκινήσαμε πολύ καλά, ήμασταν πολύ άνετοι και πάρα πολύ καλοί στις επιθετικές μεταβάσεις. Δεν θυμάμαι αν είχαν κάποια πολύ καλή τελική οι αντίπαλοι, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς είχε 1.00 xGoals. Εμείς είχαμε δύο γκολ, δύο δοκάρια, τη φάση του Λιβάι, ο οποίος έκανε πολλές προσπάθειες».