Ο Βάσκος προπονητής έχει μπροστά του 2 ημέρες για να καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα απέναντι στη Ρεν.

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε απέναντι στην Κηφισιά με το εκτός έδρας 2-3 και τώρα εστιάζει καθαρά στον αγώνα με τη Ρεν στη Γαλλία (Τετάρτη στις 17.30). Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχοντας μιλήσει στους παίκτες του για τα σωστά τους και τα λάθη τους στο παιχνίδι στη Λεωφόρο έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές.

Έτσι και αλλιώς από την 11άδα του με την Κηφισιά έχει παίκτες χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Υποψήφιοι για βασικοί – και για να κάνουν έτσι το come back στην 11άδα – είναι ο Σάλιακας αντί του Πέντερσεν δεξιά και ο Μπρούνο αντί του Τικνιζάν αριστερά, όπως και ο Έσε για τον άξονα και οι Ζέλσον και Γκονζάλες για μπροστά.

Υπό αυτό το πρίσμα μία εκτίμηση 11άδας είναι με τον Ορτέγκα πορτιέρε, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα, κέντρο με δύο εκ των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα (ήτοι να μην ξεκινήσει ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα) και τριάδα πίσω από τον φορ Γκονζάλες με Ζέλσον, Τσικίνιο και Ζότα.