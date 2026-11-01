Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Πέλκα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, καθώς έκανε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωθε ενοχλήσεις στο γόνατο από το ματς με την Καλαμάτα και δεν ήταν στη διάθεσή του Αλέσιο Λίσι έκτοτε, με την κατάστασή του να μην βελτιώνεται όμως.

Οι ενοχλήσεις παρέμεναν και οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση ήταν να κάνει αρθροσκοπικό καθαρισμό ο παίκτης προκειμένου να απαλλαγεί από το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας υποβλήθηκε τελικά την Κυριακή (1/11) στον αρθροσκοπικό καθαρισμό και υπολογίζεται πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Στόχος των ανθρώπων του «δικεφάλου του βορρά» είναι ο διεθνής μεσοεπιθετικός να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, στην Allwyn Arena στις 29 Νοεμβρίου, για τη 12η αγωνιστική της Super League.