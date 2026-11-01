Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την ΑΕΚ, της έσπασε το αήττητο σερί 31 αγώνων, την άφησε στο -7 και παράλληλα παρέμεινε στην κορυφή, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δίνει συγχαρητήρια τόσο στην ομάδα του όσο και στην αντίπαλο.

Με γκολ των Τεττέη και Αντίνο οι «πράσινοι» πήραν την 8η νίκη σε 9 αγωνιστικές και αύξησαν τη διαφορά από την Ένωση, με τον Δανό τεχνικό να έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

«Έχω πει ότι η ΑΕΚ είναι σίγουρα η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες, είναι μία ομάδα που είχε να χάσει 31 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου πρέπει να δώσω τα εύσημα και στην αντίπαλο, είναι μία σπουδαία ομάδα.

Βρήκαμε σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο transition, ήμασταν πάρα πολύ καλοί αμυντικά παίζοντας χαμηλά μέτρα. Γενικότερα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί άξιζαν πάρα πολύ τη σημερινή νίκη και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να την πάρουν», είπε αρχικά ο Νίστρουπ και συνέχισε.

«Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τους παίκτες, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί πήραν τη νίκη απέναντι σε μία κορυφαία ομάδα και έναν κορυφαίο προπονητή.

Πάντα παίζει ρόλο και η εκκίνηση, η πολύ καλή εκκίνηση που είχαμε στο παιχνίδι μάς βοήθησε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη χαρά που δώσαμε στους οπαδούς μας σήμερα και είμαστε έτοιμοι για να παλεύουμε και να τους δίνουμε χαρές στο ΟΑΚΑ».