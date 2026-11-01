Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε γιατί έγινε αυτό, τόνισε πως υπεύθυνος είναι ο ίδιος και αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ένωση γνώρισε την πρώτη ήττα έπειτα από 31 αγώνες πρωταθλήματος και είναι πλέον, με παιχνίδι λιγότερο, στο -7 από την κορυφή, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει πως η νίκη των «πράσινων» ήταν δίκαιη.

«Δεν θα σας πω τι είπα στα αποδυτήρια. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα και αυτός ο υπεύθυνος είμαι εγώ. Αξίζαμε να χάσουμε για έναν λόγο: O Παναθηναϊκός το ήθελε περισσότερο από εμάς και αυτό είναι απαράδεκτο.

Οι παίκτες προσπάθησαν, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με τις απουσίες. Πολεμήσαμε, αλλά αν εξαιρέσουμε τα δύο τέρματα που δεχθήκαμε, τα πράγματα ήταν ισάξια, αν δείτε και τα στατιστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Ναι, έληξε το αήττητο σερί των 31 αγώνων, αλλά πρέπει να παίξουμε καλά στα δύο παιχνίδια που απομένουν πριν από τη διακοπή.

Δεχθήκαμε δύο γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου ως αποτέλεσμα λαθών. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δύο στιγμές, ήταν μία δυνατή αναμέτρηση, με μάχες και στα δύο μισά του γηπέδου. Αυτή ήταν η καθοριστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά και εμείς ίσως δεν ήμασταν στο 100%», είπε αρχικά ο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ και την αλλαγή του Ρότα, είπε: «Ο Ζοάο Μάριο είχε πυρετό στο ξενοδοχείο και δεν ήρθε. Ο Ρότα με το ζόρι περπατούσε και ανέπνεε στο γήπεδο, γι’ αυτό τον αλλάξαμε στο ημίχρονο. Δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό».