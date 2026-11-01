Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ και συνεχάρη τον Τζέικομπ Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με 2-0.

Ο μεγαλομέτοχος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ συνηθίζει να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο είτε της Allwyn Arena είτε των άλλων γηπέδων στα οποία αγωνίζεται η ομάδα του και το ίδιο έκανε και τώρα.

Ο Ηλιόπουλος, όπως πάντα, αγκάλιασε τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες της Ένωσης και παράλληλα, όπως επίσης συνηθίζει, συνεχάρη τους αντιπάλους για τη νίκη τους.

Ο πρόεδρος του «δικεφάλου αετού» έδωσε τα συγχαρητήρια του στον Νίστρουπ, την ίδια ώρα που ο Νίκολιτς ήταν εκνευρισμένος με την ομάδα του για την κακή εμφάνισή της.