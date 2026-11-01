Η ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0 στο ΟΑΚΑ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 31 αγώνων της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League.

Η τελευταία φορά που οι «κιτρινόμαυροι» έφευγαν ηττημένοι από το γήπεδο στο πρωτάθλημα ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025. «Θύτης» τότε ήταν ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη, επίσης με 2-0, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αντιδρά με εμφατικό τρόπο από εκεί και πέρα.

Η Ένωση κατάφερε να παραμείνει αήττητη στο υπόλοιπο της περσινού πρωταθλήματος, το οποίο και κατέκτησε τελικά, ενώ αήττητοι και στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του φετινού.

Μέσα σε ένα χρόνο και έξι μέρες η ΑΕΚ μέτρησε 31 αγώνες στη Stoiximan Super League χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε κάνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν, η σεζόν 1977-78, όταν είχε κατακτήσει το νταμπλ με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι στον πάγκο και διοικητικό ηγέτη τον αείμνηστο Λουκά Μπάρλο, αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν είχε κατακτήσει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε μετρήσει 31 παιχνίδια χωρίς ήττα, με το σερί να αρχίζει τη σεζόν 1991-92 και να συνεχίζεται το 1992-93.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, τώρα, ισοφάρισε αυτή την επίδοση, δεν κατάφερε όμως να κάνει νέο ρεκόρ, καθώς ηττήθηκε στο 32ο παιχνίδι.