Με τον Τεττέη να σκοράρει στα 35 δευτερόλεπτα και τον Αντίνο να βρίσκει δίχτυα στο 49′, ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο αποβλήθηκε ο Κάνγκουα, νίκησε εύκολα με 2-0 την κακή ΑΕΚ και την άφησε, έστω με παιχνίδι λιγότερο, στο -7, παραμένοντας ο ίδιος στην κορυφή, στο +2 από τον Ολυμπιακό.

Το ξεκίνημα του ντέρμπι ήταν απλά ονειρικό για τους «πράσινους» και εφιαλτικό για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς το μεγάλο λάθος του Ρότα έξω από την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα ο Αντίνο να πάρει τη μπάλα και να τη δώσει στον Τεττέη που με σουτ έκανε το 1-0 πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό!

Αυτό, όπως είναι λογικό, επηρέασε ψυχολογικά τους φιλοξενούμενους, με συνέπεια να προσπαθούν να ανασυνταχθούν στα επόμενα λεπτά και να βρουν τα πατήματά τους, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν την κατάσταση και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν επικίνδυνοι στο 17′ με τον Τεττέη, αλλά τελικά δεν κέρδισαν κάτι.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν πολύ κακή στο πρώτο 20λεπτο και φάνηκε για πρώτη φορά στο 22′ χάρη στην προσπάθεια του Πήλιου και το γύρισμα από αριστερά για τον Μάγερ που δεν βρήκε, όμως, όπως θα ήθελε τη μπάλα και η ευκαιρία χάθηκε.

Η Ένωση είχε την κατοχή της μπάλας πλέον και μετέφερε το παιχνίδι στο μισό γήπεδο πιέζοντας για την ισοφάριση, δεν είχε όμως τις φάσεις για να φτάσει σε αυτή. Αντιθέτως, το «τριφύλλι» δύο φορές έφτασε… εκατοστά μακριά από το δεύτερο γκολ.

Στο 38′ ο Λιβάι σούταρε, ο Μπρινιόλι απέκρουσε και στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο με σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στο 41′ είχε δοκάρι και ο Λιβάι σε σουτ λίγο έξω από την περιοχή.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έκανε δύο αλλαγές καθώς έβγαλε Ρότα και Ζούμπκοφ για να βάλει Γκεοργκίεφ και Κοϊτά και στο 49′ το ΟΑΚΑ ήταν και πάλι… στο πόδι, καθώς ο Κυριακόπουλος πάσαρε στον Αντίνο και αυτός μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε ωραία γράφοντας το 2-0!

Όλα πήγαιναν μια χαρά για τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, να είναι με την πλάτη στον τοίχο και τον Νίκολιτς να κάνει γρήγορα και την τρίτη αλλαγή, βάζοντας τον Ζίνι αντί του Μάγερ στο 54′. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, από την άλλη πλευρά, έκανε την πρώτη του κίνηση στο 57′, με τον Ταμπόρδα να αντικαθιστά τον Ντέσερς, βλέποντας την ομάδα του να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.

Η ΑΕΚ είχε την καλύτερή της στιγμή στο 64′ με την ατομική προσπάθεια του Ζίνι που έκανε και το σουτ αλλά ο Πένια απέκρουσε και στο 70′ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Κάνγκουα, μετά την εξέταση του VAR, για κλωτσιά στον Κοϊτά. Ο Νίστρουπ αντέδρασε βγάζοντας Κυριακόπουλο και Λιβάι για να βάλει Σαλάχ-Εντίν και Λούζα, ενώ ο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Μάριν με τον Μάνταλο.

Η Ένωση, πάντως, παρέμεινε κακή και απείλησε μόνο στο 86′ με τον Ζίνι μετά τη σέντρα του Κουτέσα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει εύκολα τη νίκη, να αφήνει την πρωταθλήτρια στο -7 και να παραμένει στην κορυφή, στο +2 από τον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος (71′ Σαλάχ-Εντίν), Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι (71′ Λούζα), Τεττέη (80′ Ραστόντερ), Ντέσερς (57′ Ταμπόρδα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46′ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (74′ Μάνταλος), Βιτάλις (84′ Κουτέσα), Μάγερ (54′ Ζίνι), Ζούμπκοφ (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.