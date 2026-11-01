Με τον Μύθου να σκοράρει στο 87′, ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο είχε αποβληθεί στο 63′ ο Κένι, νίκησε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είχε μείνει, επίσης, με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μπρόρσον στο 73′.

Με φόρα από τη νίκη επί της ΑΕΚ στο κύπελλο, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Εντιαγέ από κοντά, μετά την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Από νωρίς, επομένως, το ματς ήταν στο 1-0 και η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνέχισε να επιτίθεται, απειλώντας στο 13′ με το δυνατό σουτ του Ζαφείρη και στο 24′ με τον Κένι, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε σωστά και στις δύο φάσεις.

Οι φιλοξενούμενοι, από την πλευρά τους, άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το 30ο λεπτό και στο 39′ κατάφερε να ισοφαρίσει: Εκτέλεση φάουλ από τον Έντερ, κεφαλιά του Κιμπιόκα και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ο «δικέφαλος του βορρά» πίεσε για το γκολ και πλησίασε στο 51′ με το δυνατό σουτ του Σανταμαρία αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση και στο 64′ οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Κένι έχασε το κοντρόλ και στην προσπάθειά του να ξαναπάρει τη μπάλα πήγε με δύναμη στον Κουρμπέλη και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, ο Λίσι άρχισε προσπάθησε με τις αλλαγές να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στο 73′ όμως έμειναν με 10 παίκτες και οι Αρκάδες καθώς αποβλήθηκε και ο Μπρόρσον με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ακολούθησε στο 78′ η μεγάλη ευκαιρία του Μπάνζα που δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά μετά το κόρνερ του Ζίβκοβιτς και ο Αστέρας πίστευε όλο και περισσότερο ότι θα έφευγε από την Τούμπα με θετικό αποτέλεσμα.

Στο 87′, όμως, ο Μύθου ήταν εκεί που έπρεπε, μετά τη λάθος αντίδραση του Παπαδόπουλου σε σουτ του Μπάνζα, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 2-1, δίνοντας τη νίκη στους «ασπρόμαυρους».

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).

Αστέρας Τρίπολης (Γιάννης Κοντοές): Παπαδόπουλος, Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα, Κώτσιρας, Έντερ, Κουρμπέλης, Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης), Ορόσκο (75’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (75’ Λάσκαρης), Μακέντα.