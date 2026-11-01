Με γκολ του Χάβερτς στο 16′ η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και είναι μόνη στην 1η θέση της Premier League πλέον, στο +3 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν 14 χρόνια να νικήσουν στην έδρα των «κόκκινων» και πήγαν αποφασισμένοι να το πετύχουν φέτος, ώστε να εκμεταλλευθούν και την ήττα της Σίτι από τη Μπράιτον το Σάββατο (31/10). Και ακριβώς αυτό έκαναν.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Χάβερτς μετά την πάσα του Ράις, έπειτα από το λάθος του Άλισον, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν την απόδοσή τους στη συνέχεια ψάχνοντας την ισοφάριση, την οποία άγγιξαν στο 39′ με τη σουτάρα του Βιρτς στο δοκάρι.

Η Λίβερπουλ πίεσε και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με τους Λονδρέζους να κρατούν το προβάδισμα και να έχουν μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 68′ με τον Όντεγκααρντ, μετά την πάσα του Τζόλη.

Ο διεθνής Έλληνας άσος πήγε για το 0-2 στο 73′ με σουτ αλλά ο Άλισον έκανε μεγάλη επέμβαση, γεγονός όμως που δεν στενοχώρησε ιδιαίτερα την Άρσεναλ καθώς πήρε τη νίκη, έσπασε την αρνητική παράδοση στο Άνφιλντ και είναι μόνη στην κορυφή πλέον.