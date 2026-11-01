Με γκολ του Κόντρο στο 89′ ο ΟΦΗ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες από το 69′ λόγω αποβολής του Προδρομίτη και μετράει έξι συνεχόμενες ήττες πλέον.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με στόχο να πιέσουν για να κυνηγήσουν το γρήγορο γκολ και η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαν να το πετύχουν αλλά στάθηκαν άτυχοι, καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το πλασέ του Μανρίκε στο 9′ από το ύψος της περιοχής.

Αμέσως μετά, στο 10′, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Άλεξιτς μετά τη σέντρα του Μανρίκε, συνεχίζοντας την πίεση. Πίεση, όμως, που δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να ανεβαίνουν μετά το 20λεπτο.

Στο 25′ ήταν η σειρά της ομάδας του Χρήστου Κόντη να αγγίξει το γκολ καθώς είχε δοκάρι σε τρομερό σουτ του Μπουχαλάκη εκτός περιοχής και από εκεί και πέρα ο ρυθμός έπεσε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ήταν οι Κρητικοί αυτοί που μπήκαν καλύτερα και είχαν ευκαιρία στο 56′ με την κεφαλιά του Νους από κοντά μετά τη σέντρα του Φούντα, ενώ στο 66′ είχαν και αυτοί δεύτερο δοκάρι, σε σουτ του Νους.

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 69′, όταν ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Προδρομίτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους, με τον ΟΦΗ να το εκμεταλλεύεται, να πιέζει και τελικά να παίρνει τη νίκη στο 88′, όταν ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και ο Κόντρο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Παναιτωλικός (Γιαννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Προδρομίτης, Όλσον, Στάγιτς Μαυρίας (41′ λ.τ. Γαλιάτσος), Εράκοβιτς (74′ Θυμιάνης), Εστέμπαν (74′ Νικολάου), Οπόκου (58′ Μπάτζι), Τζενεπό (58′ Σουμά), Άλεξιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Αϊτόρ (67′ Κόντρο), Φούντας (91′ Χατζηγιοβάννης), Ανδρούτσος, Πούγγουρας (73′ Κωστούλας), Νους (91′ Καραχάλιος), Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Νικολάου.