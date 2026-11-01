Στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο ο Άρης έστειλε μήνυμα προς όλους επικρατώντας του, μέχρι πρότινος αήττητου, Παναθηναϊκού με 101-91, με τους οπαδούς του να παραληρούν.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, έδωσαν τον ρυθμό που ήθελαν και προηγήθηκαν με 10-5 και στη συνέχεια με 16-10, καθώς οι «πράσινοι» έκαναν έξι λάθη και δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό. Τα τρίποντα του Γιαμπουσέλε, τελικά, έδωσαν λύσεις στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ήταν στο -3 (18-15) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 22-15 αλλά το «τριφύλλι» με σερί 7-0 ισοφάρισε, με τις δύο ομάδες να είναι συνεχώς κοντά στο σκορ και τον Άρη να προηγείται με 46-44 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας 7/11 τρίποντα.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (48-49), οι «κίτρινοι» όμως απάντησαν με επιμέρους σκορ 11-1, προηγήθηκαν για πρώτη φορά με 8 πόντους (59-51) στο 24′ και ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Οι Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο βοήθησαν τους «πράσινους» να πλησιάσουν στο -2 (65-63), η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη όμως αντέδρασε και πάλι εξαιρετικά και με τον Αντετοκούνμπο να κάνει τη διαφορά στην άμυνα και τον Τολιόπουλο να βοηθάει επιθετικά, προηγήθηκε με 79-68.

Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μείωσε τη διαφορά και με δύο τρίποντα του Γιαμπουσέλε το 84-79 έγινε 84-85, ο Άρης όμως δεν επηρεάστηκε, προσπέρασε ξανά και με τον Μόργκαν να έχει τρίποντο και φάουλ πήγε στο +5 (90-85) στο 37′.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις στην επίθεση και δεν ήταν καλός ούτε στην άμυνα, με τους «κίτρινους» να ξεφεύγουν με 94-86 και τελικά να παίρνουν τη νίκη με 101-91, σε ένα Αλεξάνδρειο που παραληρούσε!

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91