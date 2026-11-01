Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Σανταντέρ για την 11η αγωνιστική της La Liga, τρεις μέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για το Champions League.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά και δεν άργησε να πάρει και το προβάδισμα, καθώς στο 10′ κέρδισε πέναλτι για το μαρκάρισμα του Πράτι στον Εμπαπέ, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και στο 21′ η «βασίλισσα» έβαλε βάσεις νίκης, καθώς ο Γκιουλέρ έδωσε στον Μπέλιγχαμ και αυτός τα έκανε όλα σωστά, γράφοντας το 0-2.

Η Ρεάλ, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά πέτυχε κι άλλο γκολ, στο 38′, με τον Γκιουλέρ να εκτελεί το κόρνερ και τη μπάλα να καταλήγει στον Ντιομαντέ που με δυνατό σουτ εκτός περιοχής την έστειλε στα δίχτυα για το 0-3.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, καθώς ο Εμπαπέ στάθηκε άτυχος στο 60′ στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι, με τους Μαδριλένους να ετοιμάζονται πλέον για το ταξίδι τους στην Αθήνα, όπου τους περιμένει η ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.