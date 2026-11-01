Ήταν μέχρι να βάλει το πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός, καθώς ακολούθησαν άλλα δύο και τελικά πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 επί του Άρη, το σερί του οποίου έλαβε τέλος.

Η ομάδα της Βοιωτίας δεν είχε σκοράρει ούτε μία φορά στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές σπάζοντας κάθε αρνητικό ρεκόρ, αυτή τη φορά όμως η καλή μέρα από το… πρωί φάνηκε, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό ο Νίκα με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0, μετά την πάσα του Κωστή.

Οι γηπεδούχοι είχαν από νωρίς το προβάδισμα και το κράτησαν χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα καλό επιθετικά. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνη και τα πράγματα έγιναν χειρότερα για αυτή λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 42′ ο Βέλιος έπεσε πάνω στον Κομπνάν, ο διαιτητής Τζήλος έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Βήχος εκτέλεσε και έκανε το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για τον Λεβαδειακό.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει στο β’ μέρος αλλά το γεγονός ότι είχε μόνο μία ευκαιρία, σε σουτ του Καντεβέρε που έφυγε ελάχιστα άουτ, τα λέει όλα για την απόδοσή του, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν την κατάσταση και να πετυχαίνουν κι άλλο γκολ

Στο 87′ ο Λεβαδειακός έφυγε ωραία στην αντεπίθεση και ο Εμμανουηλίδης έδωσε στον Πάντεα, ο οποίος νίκησε τον Βέλιο για το 3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Λιάγκας, Πάντσο, Κορνέζος, Βήχος (46΄ Πάντεα), Μανθάτης, Ελνένι, Κωστή, Νίκας (58΄ Εντιαγέ), Κομπνάν (77΄ Εμμανουηλίδης), Ποπέσκου (77΄ Οζέγκοβιτς).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς (75΄ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο (75΄ Γαλανόπουλος), Πετρίς, Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (63΄ Μιρ), Παπασαραφιανός (56΄ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Κουαμέ.