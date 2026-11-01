Η Μαρία Σάκκαρη θα αρχίσει τη Δευτέρα (2/11) τις υποχρεώσεις της στο 250άρι τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, αντιμετωπίζοντας την Κάρολ Γιανγκ Σου Λι από τις ΗΠΑ.

Είναι το τελευταίο τουρνουά του 2026 για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την 24χρονη Κάρολ Γιανγκ Σου Λι, η οποία μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser.

Η Σάκκαρη είναι το φαβορί για τη νίκη καθώς η αντίπαλός της βρίσκεται στο Νο156 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ μέσα στο 2026 έχει 35 νίκες και 23 ήττες.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί απέναντι από τη Σάκκαρη και όποια νικήσει θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο μία εκ των Μάντισον Ίνγκλις ή Μάγια Τζόιντ.