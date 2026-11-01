Όλα είναι έτοιμα για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» είναι στη 2η θέση αυτή τη στιγμή, στο -1 από τον Ολυμπιακό που έπαιξε το Σάββατο (31/10), ενώ οι «κιτρινόμαυροι» στην 3η και στο -5 από την 1η, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Είναι ένα ντέρμπι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία και ο Μάρκο Νίκολιτς την έκανε την έκπληξή του στην 11άδα της Ένωσης, καθώς έδωσε θέση βασικού στον Ζούμπκοφ, αφήνοντας εκτός τον Κοϊτά.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι, Τεττέη, Ντέσερς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Βιτάλιτς, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα.