Η Λάτσιο νίκησε και την Κάλιαρι, με 2-1, στο Ολίμπικο για τη 10η αγωνιστική της Serie A και είναι μόνη στην 1η θέση πλέον, στο +3 από την Ίντερ και στο +4 από τη Ρόμα.

Μετά την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν, οι «λατσιάλι» είχαν την ευκαιρία να πάνε στο +3 και δεν την άφησαν να πάει χαμένη, αν και το παιχνίδι με την ομάδα της Σαρδηνίας δεν άρχισε καλά για αυτούς.

Οι Ρωμαίοι είχαν από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων, οι «ροσομπλού» όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, στο 20′, με τον Ενζολά.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 36′ με τον Ίσακσεν, μετά την πάσα του Νόσλιν, για να γίνει η ανατροπή στο 83′, όταν ο Ίσακσεν σέντραρε και ο Πιναμόντι με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τη Λάτσιο να παίρνει την 9η νίκη (συν μία ισοπαλία) σε 10 αγωνιστικές και να απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής.