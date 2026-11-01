Έπρεπε να έρθει η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το παιχνίδι με τον Άρη για να πετύχει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός.

Την περασμένη σεζόν η ομάδα της Βοιωτίας είχε εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρο που έπαιζε και με τα αποτελέσματά της, έχοντας την 2η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Φέτος, όμως, έβαλε υποψηφιότητα για τη… χειρότερη, καθώς στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές δεν πέτυχε ούτε ένα! Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, είναι αλήθεια όμως.

Ο Λεβαδειακός συμπλήρωσε 720 λεπτά χωρίς γκολ, στο 728ο όμως επιτέλους πανηγύρισε, καθώς ο Νίκας νίκησε τον Βέλιο, με προσπάθεια εντός περιοχής, κάνοντας το 1-0 κόντρα στον Άρη.

Οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ στο 8′ και αυτό, όπως φάνηκε, έδιωξε το άγχος, με αποτέλεσμα στο 42′ να σκοράρουν ξανά, αυτή τη φορά με πέναλτι του Βήχου, κάνοντας το 2-0.