Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Βασίλης Σπανούλης είχαν θερμή χειραψία πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και ο Ομπράντοβιτς με τον Σπανούλη είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά, έστω για λίγο.

Οι σχέσεις των δύο έχουν περάσει από διάφορα στάδια, μετά την αποχώρηση του Σπανούλη το 2010 από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στη διάρκεια της περσινής σεζόν όμως ήρθαν και πάλι πιο κοντά.

Τώρα θα είναι αντίπαλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα και πριν την έναρξη του αγώνα στο Αλεξάνδρειο είχαν θερμή χειραψία και τα είπαν για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ ο Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δει και τον Μάικ Μπατίστ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης στους «πράσινους».