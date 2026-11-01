Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε κανονικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι και μπήκε, έτσι, στην 5άδα των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές στη Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εύκολα τη νίκη με 91-62, με τον Σέρβο σέντερ να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να πετυχαίνει 4 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ βραβεύθηκε πριν την έναρξη του αγώνα ως μέλος της καλύτερης πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια συμπλήρωσε 188 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Έτσι, μπήκε στην πρώτη πεντάδα των ξένων με τα περισσότερα παιχνίδια στη Stoiximan Basket League, η οποία σε ανάρτησή της στα social media αναφέρει τα εξής…

«Ο Μιλουτίνοφ στην 5άδα των ξένων με τους περισσότερους αγώνες.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι Betsson και με αυτήν μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών με τους περισσότερους αγώνες στη Stoiximan GBL.

Ο Σέρβος σέντερ έφτασε τα 188 παιχνίδια στην κατηγορία και για να μπει στην πεντάδα, προσπέρασε τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα που είχε 187 εμφανίσεις Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ».