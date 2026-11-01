Ανακοίνωση για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου ηττήθηκε με 2-3 μετά το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 95′, έβγαλε η Κηφισιά, μοιράζοντας συγχαρητήρια στον Σεμπάστιαν Λέτο και τους παίκτες του.

Αν και έμεινε πίσω με 0-2, η Κηφισιά κατάφερε στο 91′ να κάνει το 2-2 και ήταν έτοιμη να πάρει τον βαθμό, στο 95′ όμως ήρθε η ήττα με 2-3, μετά το γκολ του Ζέλσον.

Ένα αποτέλεσμα που πίκρανε τους πάντες στην ομάδα, με την ΠΑΕ να βγάζει ανακοίνωση μία μέρα μετά, για να συγχαρεί το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κηφισιάς…

«Μία ημέρα μετά από μια οδυνηρή, όπως εξελίχθηκε, ήττα από έναν τόσο μεγάλο και σπουδαίο αντίπαλο, όπως ο Ολυμπιακός, νιώθουμε για ακόμη μία φορά πολύ περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει.

Δεν ξεχνάμε ποτέ από πού ξεκινήσαμε, τη διαδρομή που έχουμε διανύσει και όλα όσα έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, μέσα από συνεχή προσπάθεια και υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.

Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι, εξελισσόμαστε και θέτουμε ακόμη υψηλότερους στόχους.

Το γεγονός ότι φύγαμε στενοχωρημένοι από το γήπεδο μετά την ήττα μας από έναν τεράστιο αντίπαλο, όπως ο Ολυμπιακός, λέει πολλά για τη νοοτροπία που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Μια νοοτροπία που μας επιβάλλει, ανεξαρτήτως αντιπάλου, να κοιτάζουμε τους πάντες στα μάτια, χωρίς φόβο, χωρίς να υπολογίζουμε μεγέθη και χωρίς να αποδεχόμαστε ποτέ την ήττα πριν ακόμη αγωνιστούμε.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το μεγαλείο του ποδοσφαίρου. Ένα μαγικό άθλημα, που δικαίως αποκαλείται ο βασιλιάς των σπορ, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον μικρότερο να κοιτάξει στα μάτια τον μεγαλύτερο και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα απέναντι σε ομάδες με πολλαπλάσια μπάτζετ, τεράστια δυναμική και σπουδαία ιστορία.

Θέλουμε να συγχαρούμε τους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι σε κάθε παιχνίδι καταθέτουν την ψυχή τους και δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους.

Θέλουμε, επίσης, να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στον προπονητή μας, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ και τρία χρόνια, εξελίσσεται μαζί με την ομάδα μας και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες μας.

Ένα μεγάλο μπράβο και σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, για την καθημερινή τους δουλειά, την αφοσίωση και την πίστη τους σε αυτό που χτίζουμε.

Τέτοιες εμφανίσεις μάς γεμίζουν ακόμη περισσότερη δύναμη, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές μας.

Για εμάς, το χθεσινό παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Γιατί αποδείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια και ανταγωνιστικότητα απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο, κοιτάζοντάς τον στα μάτια μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, αλλά πάντα με τη σεμνότητα που μας διακρίνει, να γράφουμε τη δική μας ιστορία.

Με σεβασμό προς όλους τους αντιπάλους μας, με πίστη στις αρχές και τις αξίες μας και με απόλυτη προσήλωση στη φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζει.

Αυτό που θέλουμε να αποτελεί το διαχρονικό αποτύπωμα της ομάδας μας είναι ένα: Η Κηφισιά να παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Με θάρρος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Χωρίς φόβο, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες μας.

Γιατί αυτή είναι η Κηφισιά. Και αυτή θα παραμείνει».