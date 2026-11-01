Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ίζακ Μπόνγκα είναι οι δύο παίκτες που άφησε έξω από την εξάδα των ξένων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο προπονητής των «πράσινων» έπρεπε να αφήσει εκτός δύο ξένους, επιλέγοντας τελικά τους Ερνανγκόμεθ και Μπόνγκα.

Από εκεί και πέρα, εκτός παραμένει ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ θα αγωνιστεί κανονικά ο Κώστας Σλούκας που απουσίασε από το ματς με την Αναντολού Εφές στη Euroleague.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Άρη είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκας.