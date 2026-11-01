Με τα μετάλλια της 3ης θέσης επέστρεψε στην Ελλάδα η αποστολής της Εθνικής Κ15, μετά τη μεγάλη επιτυχία της στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα στις 189 ομοσπονδίες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.
Η Ελληνική ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση», ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία με 9 νίκες και μια ήττα, πραγματοποιώντας καταπληκτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
🥉 Με τα μετάλλια της 3ης θέσης στο στήθος, η Εθνική Κ15 επέστρεψε στην Ελλάδα! 🇬🇷 Η ομάδα της «Αναγέννησης» ολοκλήρωσε ένα μαγικό ταξίδι στο Μπακού, κατακτώντας την 3η θέση στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, ανάμεσα σε 189 ομοσπονδίες! 📸 Οι στιγμές της επιστροφής στο αεροδρόμιο της Αθήνας! #HFF #U15 #nationalteam #thirdplace— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 1, 2026