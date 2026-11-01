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Με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο επικράτησε με 1-0 ουραγού Βενέτσια για την 10η αγωνιστική της Serie A και παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Έλληνας επιθετικός ο οποίος έπαιξε σε όλο το ματς, είχε σημαντική συμβολή στη νίκη, καθώς κέρδισε στο 41′ πέναλτι από τον Ζοάν Ζέσους και ο Λούκα Ντα Κούνια πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Μπολόνια-Μόντσα 2-1

Ουντινέζε-Ρόμα 2-5

Μίλαν-Ίντερ 3-1

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Κόμο-Βενέτσια 1-0

Λάτσιο-Κάλιαρι (16:00)

Φροζινόνε-Τορίνο (16:00)

Λέτσε-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Νάπολι (21:45)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Σασουόλο-Φιορεντίνα (19:30)

Αταλάντα-Πάρμα (21:45)