Με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο επικράτησε με 1-0 ουραγού Βενέτσια για την 10η αγωνιστική της Serie A και παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
Ο Έλληνας επιθετικός ο οποίος έπαιξε σε όλο το ματς, είχε σημαντική συμβολή στη νίκη, καθώς κέρδισε στο 41′ πέναλτι από τον Ζοάν Ζέσους και ο Λούκα Ντα Κούνια πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.
Como na frente! Da Cunha cobra bem o pênalti e faz 1 a 0! 🥶 #ComoVenezia 1-0 https://t.co/G4cEypCaVe— Lega Serie A (@SerieA_BR) November 1, 2026
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Μπολόνια-Μόντσα 2-1
Ουντινέζε-Ρόμα 2-5
Μίλαν-Ίντερ 3-1
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Κόμο-Βενέτσια 1-0
Λάτσιο-Κάλιαρι (16:00)
Φροζινόνε-Τορίνο (16:00)
Λέτσε-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Νάπολι (21:45)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Σασουόλο-Φιορεντίνα (19:30)
Αταλάντα-Πάρμα (21:45)