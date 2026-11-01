Η ΑΕΛ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας με 2-1 του Ολυμπιακού Β‘ στην «AEL Novibet Arena», για την 9η αγωνιστική της Super League 2.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου με τη νίκη αυτή είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, έναν λιγότερο από Athens Kallithea και Πανιώνιο που συγκατοικούν στην δεύτερη θέση.

Τα γκολ για τους Θεσσαλούς ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μακρή να ανοίγει το σκορ στο 58ο λεπτό και τον Καμπετσή να διπλασιάζει τα τέρματα της ΑΕΛ στο 67′.

Ο Ολυμπιακός Β’ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να μειώσει στο 90ό λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Σαντή.

Από εκεί και πέρα, στην Σύρο η τοπική Ελλάς σόκαρε την Athens Kallithea, καθώς επικράτησε με 1-0 με γκολ του 24χρονου Τσιαντούλα, στο 89ο λεπτό του αγώνα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος – Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’ 2-1

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 1-0

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός 2-0 (Σε εξέλιξη)

ΠΑΟΚ Β’ – Ζάκυνθος 0-0 (Σε εξέλιξη)

Αστέρας AKTOR Β’ – Πύργος (16:00)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)