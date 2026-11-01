Ικανοποιημένος από την παρουσία των Ελλήνων παικτών στην αναμέτρηση με το Περιστέρι έμεινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Παράλληλα ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στον Εβάν Φουρνιέ και στο πότε θα επιστρέψει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας στον «ΣΠΟΡ FM TV»:

«Παίξαμε Παρασκευή, είχαμε διπλή εβδομάδα, παίξαμε μεσημέρι. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση το Περιστέρι, έπαιξε στη Μούρθια και δεν είχε τον Νίκολς.

Το παιχνίδι προσφερόταν για παίκτες όπως ο Καραγιαννίδης, που έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, όπως και ο Όμηρος και ο Πλώτας.

Έχουμε μεγάλο ρόστερ, οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ καλοί παίκτες και είναι σημαντικό να μας βοηθούν στο πρωτάθλημα και γιατί όχι να πάρουν χρόνο και στην Ευρωλίγκα», ανέφερε αρχικά και είπε για την επιστροφή του Φουρνιέ:

«Το πρόγραμμα είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή με τον Ερυθρό Αστέρα, οι προπονήσεις δείχνουν πως είναι καλά», κατέληξε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.