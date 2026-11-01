Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη δυσκολία ο Ολυμπιακός έκανε το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα της Basket League, επικρατώντας του Περιστερίου με 91-62 στην Sunel Arena.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκε σοβαρή και είχε κορυφαίους τους Βεζένκοφ με 21 πόντους, Νετζήπογλου με 16 και Τζόζεφ με 12.

Με το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος και προηγήθηκε με 14-9 με τον Πλώτα με τρίποντο να κάνει το 22-13. Το Περιστέρι απάντησε με ένα 5-0 για το 22-18, αλλά ο Γουόρντ με καλάθι και φάουλ έκανε το 25-18 που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός με Τζόζεφ και Βεζένκοφ πήγε στο +13 (40-27) και στην συνέχεια στο 48-27, για να μειώσει με τρίποντο ο Παπαδάκης σε 48-30 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά στο +21 (51-30) και σύντομα στο +30 (62-32) με τρίποντο του Βεζένκοφ, για να κλείσουν το τρίτο δεκάλεπτο οι Καραγιαννίδης και Νετζήπογλου στο 76-42.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε και άλλους παίκτες, όπως τον Πάπα ο οποίος έκανε με τρίποντο το 79-46, με τον Ολυμπιακό να έχει ρίξει ταχύτητα και να ολοκληρώνει το ματς με 91-62.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 5, Βεζένκοφ 21, Νετζήπογλου 16, Μιλουτίνοφ 4, Πάπας 5, Πλώτας 3, Παπανικολάου 2, Εντζάι 6, Καραγιαννίδης 6, Τζόζεφ 12, Χολ 3.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Φιντς 4, Πέιν 4, Γκιουζέλης 4, Φράιντελ 8, Άντερσον 5, Πετράκης, Ιτούνας 5, Χατζηδάκης 10, Παπαδάκης 12, Κάριους 3, Νικολαΐδης 7, Θωμάκος.