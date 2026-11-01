Αρέσει ο Πιοτρόφσκι

Μπορεί να υπάρχουν οι φήμες για τον Πινέδα, ο Παναθηναϊκός όμως κοιτάει στην Ιταλία για χαφ. Ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί και αρέσει πολύ είναι ο Γιακούμπ Πιοτρόφσκι, ο 29χρονος Πολωνός της Ουντινέζε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αυτό όμως δεν αποτελεί πρόβλημα, αφενός γιατί οι πράσινοι έχουν την άνεση, κατόπιν εντολής του Γιάννη Αλαφούζου, να ξοδέψουν αρκετά λεφτά και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αφετέρου επειδή ο παίκτης είναι θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής. Η Ουντινέζε είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, βρίσκεται στην προτελευταία θέση, θα δώσει μάχη για την παραμονή και όσοι παίκτες της μπορούν να πάρουν μεταγραφή έχουν αρχίσει ήδη να το σκέφτονται σοβαρά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρόταση, το όνομα του Πιοτρόφσκι όμως ξεχωρίζει στη λίστα του τριφυλλιού.

Στηρίζει Τσικίνιο

Πολύ σημαντική νίκη, από αυτές που αποτελούν πολύ καλό σημάδι για τη συνέχεια της σεζόν, πήρε ο Ολυμπιακός επί της Κηφισιάς. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν και πάλι καθοριστικός ο Τσικίνιο έχοντας δύο ασίστ, όπως καθοριστικός ήταν και σε άλλα παιχνίδια. Για παράδειγμα στην προηγούμενη εκτός έδρας νίκη, αυτή επί του Παναιτωλικού, όπου είχε και γκολ. Μπορεί ο Πορτογάλος να δέχεται συχνά κριτική, για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ όμως είναι πολύ σημαντικός και φαίνεται και από την εμπιστοσύνη που του δείχνει. Ο Ισπανός προπονητής έχει ξεχωρίσει τον Τσικίνιο, βλέπει ότι πρόκειται για παίκτη που είναι επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας και ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτά που ζητάει. Γι’ αυτό και θα συνεχίσει να τον εμπιστεύεται.

Ποσό-σοκ για Ντόρσεϊ

Ο τραυματισμός του Μοντέρο αλλάζει τα δεδομένα για τον Ντόρσεϊ και αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Στον δικέφαλο του βορρά ήταν και είναι θετικοί στο να αποκτήσουν άμεσα τον παίκτη και να μην περιμένουν το καλοκαίρι, όταν θα είναι ελεύθερος. Στον Ολυμπιακό όμως κάνουν δεύτερες σκέψεις πλέον, δεν θέλουν να χάσουν κι άλλον γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μοντέρο και θα συζητήσουν για πώληση του Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ μόνο για ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ! Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να το ξεπερνάει κατά πολύ. Με λίγα λόγια, μοιάζει αδύνατο να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, όσα λεφτά κι αν έχει διάθεση να ξοδέψει ο Μυστακίδης. Μέχρι 2 εκατ. ευρώ, όσα έδωσε στον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν, μπορούν να τα δώσουν οι ασπρόμαυροι. Περισσότερα όμως όχι.

Δεν έκλεισε στη Μακάμπι ο αντι-Μοντέρο

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του Μοντέρο, ένας από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός είναι ο Κίλιαν Χέιζ. Για τον Γάλλο υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και κάποιοι θεωρούσαν δεδομένη τη συμφωνία, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται όντως, το θέμα όμως δεν έχει κλείσει. Και αν οι ερυθρόλευκοι αποφασίσουν να κάνουν… ντου, να κινηθούν επισήμως για την απόκτησή του, καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ότι ο Χέιζ θα επιλέξει τον Ολυμπιακό και όχι τη Μακάμπι που παραπαίει. Προς το παρόν ο Γάλλος είναι ελεύθερος και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι ερυθρόλευκοι πριν πάρει την απόφασή του για το μέλλον του. Ο Μπαρτζώκας, με λίγα λόγια, είναι αυτός που θα αποφασίσει.

Χάος

Μια… χαοτική κατάσταση επικρατεί στη μπασκετική ΑΕΚ και φαίνεται και στο παρκέ. Ο Αγγελόπουλος, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, ασχολείται μόνο με το NBA Europe, οι οργανωμένοι οπαδοί απέχουν λόγω της παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό, το ρόστερ είναι ελλιπές και η αδικαιολόγητη απουσία του Γουίλιαμς από την προπόνηση, πριν το ματς με τον Βίκο Ιωαννίνων, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στους κιτρινόμαυρους. Η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη για τον Αγγελόπουλο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πόσο πιο δύσκολα θα γίνουν στη συνέχεια. Τα μηνύματα πάντως δεν είναι θετικά, με τον Αγγελόπουλο να μην δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πλην του NBA Europe.