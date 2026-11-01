Μια ξεκαρδιστική ιστορία από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό αποκάλυψε ο Φώτης Ιωαννίδης, περιγράφοντας τον διάλογο που είχε με τον τότε προπονητή του, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά από ένα βράδυ υπερβολικού φαγητού που τον οδήγησε μέχρι το νοσοκομείο.

Ο διεθνής επιθετικός, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, κλήθηκε να θυμηθεί κάποια χαρακτηριστική ατάκα του Σέρβου τεχνικού που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του. Η απάντησή του έφερε στο φως ένα περιστατικό που συνδυάζει πολύ φαγητό, ανησυχία για την υγεία του και μια ατάκα του Γιοβάνοβιτς που τον έκανε να ξεσπάσει στα γέλια.

Όπως εξήγησε ο Ιωαννίδης, εκείνη την περίοδο είχε αυξημένες διατροφικές ανάγκες λόγω της μυϊκής του μάζας και της προσπάθειάς του να έχει την απαραίτητη ενέργεια για τους αγώνες. Ωστόσο, ένα βράδυ πριν από παιχνίδι με τη Λαμία, φαίνεται πως το παράκανε.

«Και ένα βράδυ πρέπει να έχω φάει 1,5 κιλό με μακαρόνια με κιμά, σίγουρα. Και εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα φάει και λίγο ρυζόγαλο μετά, off the record αυτό», περιέγραψε γελώντας.

Ο πόνος στο στήθος που τον οδήγησε στο νοσοκομείο

Η μεγάλη ποσότητα φαγητού είχε ως αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ενόχληση, η οποία τον ανησύχησε αρκετά. Όπως αποκάλυψε, μέσα στη νύχτα ένιωσε πόνο στο στήθος και, επειδή όπως είπε είναι και αρρωστοφοβικός, αποφάσισε να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Με είχε πιάσει ένας πόνος στο στήθος και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, 1-2 το βράδυ. Λέω πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, θα πεθάνω, είμαι και αρρωστοφοβικός. Παίρνω τον γιατρό, πάμε στο νοσοκομείο. Εξετάσεις στην καρδιά, πνεύμονες, είμαι μία χαρά. Είχα πάθει κάτι με το στομάχι, προφανώς, παλινδρόμηση, δεν ξέρω», ανέφερε.

Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα στην καρδιά ή στους πνεύμονες, με τον ίδιο να αποδίδει την ενόχληση σε γαστρική παλινδρόμηση.

Η ατάκα του Γιοβάνοβιτς που έμεινε αξέχαστη

Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Το επόμενο πρωί ο Φώτης Ιωαννίδης έπρεπε να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας, έχοντας κοιμηθεί μόλις στις 05:00. Όταν έφτασε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον πλησίασε για να μάθει πώς ήταν.

Η συζήτησή τους εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αστείες αναμνήσεις που έχει κρατήσει ο ποδοσφαιριστής από τη συνεργασία τους.

«Μου λέει, “Καλημέρα αγκόρι μου, πώς είσαι;” Καλά του λέω coach. Και μου κάνει: “Πόσο έφαγες ρε π@@@@ γαμ@@@@;”», αποκάλυψε ο Ιωαννίδης, μεταφέροντας με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος προπονητής σχολίασε το περιστατικό.

Η ιστορία του πρώην αρχηγού του Παναθηναϊκού προκάλεσε γέλια, με τον ίδιο να θυμάται με ιδιαίτερη διάθεση μια στιγμή από τη συνεργασία του με τον Γιοβάνοβιτς, η οποία είχε ως πρωταγωνιστές ένα τεράστιο πιάτο μακαρόνια με κιμά και μια ατάκα που δεν ξέχασε ποτέ.