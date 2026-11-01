Η Μπράιτον, πήρε τεράστια νίκη στο Έτιχαντ με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 για την 9η αγωνιστική της Premier League, συνεχίζοντας την εκπληκτική της πορεία μειώνοντας την διαφορά από τη Σίτι στους δύο βαθμούς.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Μπάμπης Κωστούλας έβγαλε πανηγυρική σέλφι στα αποδυτήρια του γηπέδου της Σίτι με τον Κοστίνια.

Άλλωστε, οι δύο ποδοσφαιριστές γνωρίζονται πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής επιθετικός ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 72′, σε αντίθεση με τον Πορτογάλο δεξιό μπακ που αγωνίστηκε ολόκληρο το 90λεπτο.