Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και μάλιστα σε ντέρμπι με αντίπαλο την Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή και είχε καθοριστική συμμετοχή στο δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς από δική του ενέργεια στο 89’ ο Φάμπιο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Καρέτσας δεν έκρυψε την χαρά του για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ανάρτησε στον λογαριασμό του στα social media φωτογραφίες από το ματς του Μονάχου στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«Τι ευλογία να βρίσκομαι πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Εξαιρετική ομαδική εμφάνιση στο Μόναχο. Ολη η δόξα στον Θεό», έγραψε ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός.