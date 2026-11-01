Στο παιχνίδι της Ντουμπάι με την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Τόμας Σατοράνσκι προκάλεσε έντονη ανησυχία με τον σοβαρό τραυματισμό του μετά από άσχημη πτώση στο παρκέ.

Ο Τσέχος γκαρντ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παρέμεινε υπό επιτήρηση για δυο ημέρες, με τον ίδιο τον Σατοράνσκι, με ανάρτησή του στα social media να καθησυχάσει τους πάντες, αναφέροντας πως είναι καλά.

Ο Σατοράνσκι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του, είναι καλά στην υγεία του και έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο και ενδελεχή έρευνα από τους υπεύθυνους ιατρούς, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ντουμπάι, στο οποίο νοσηλευόταν.