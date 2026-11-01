Ο Ολυμπιακός κατάφερε έστω και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρει τη νίκη με 3-2 απέναντι στην Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στις εννέα νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα αυτό οι Πειραιώτες το καταφέρνουν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και την σεζόν 2015-16. Εκείνη τη σεζόν οι«ερυθρόλευκοι» σημείωσαν επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα το οποίο και κατέκτησαν με 30 βαθμούς διαφορά.

Ανάμεσα στα επτά παιχνίδια του πρωταθλήματος, ήταν και δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός πήρε δύο νίκες με 3-0 στο Φάληρο και 3-0 στα χαρτιά λόγω επεισοδίων στην Τούμπα.

Το σερί των εννέα νικών έσπασε τότε στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού.

Το σερί των εννιά νικών της σεζόν 2015-16:

28/02/2016: Ολυμπιακός-Βέροια 3-0 (Super League)

02/03/2016: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-3 (Κύπελλο Ελλάδας)

13/03/2016: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-1 (Super League)

20/03/2016: Αστέρας-Ολυμπιακός 1-2 (Super League)

03/04/2016: Ολυμπιακός-Πανθρακικός 4-0 (Super League)

06/04/2016: Ηρακλής-Ολυμπιακός 0-2 (Super League)

10/04/2016: Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 2-5 (Super League)

17/04/2016: Ολυμπιακός-Καλλονή 5-0 (Super League)

27/04/2016: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-0 (Κύπελλο Ελλάδας)

Το φετινό σερί των Πειραιωτών:

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1 (Europa League)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1 (Super League)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 (Super League)

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2 (Super League)

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0 Europa League)

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0 (Super League)

Μαρκό – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Ελλάδας)

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3 (Super League)

Αξίζει να σημειωθεί πως την σεζόν 2014-15 ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε σερί 14 νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά από μια νίκη κόντρα στη Μάλμε πέτυχε 10 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο. Το σερί σταμάτησε στην Τούμπα στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ για την 23η αγωνιστική.