Στον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με το Σινσινάτι για το MLS που έληξε με 2-2, ο Λιονέλ Μέσι είδε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και συμπλήρωσε την φετινή σεζόν πέντε κίτρινες κάρτες.

Παρότι στην περίπτωση αυτή ο Αργεντίνος σταρ θα έπρεπε να τιμωρηθεί με μια αγωνιστική, τελικά δεν θα τιμωρηθεί.

Ο λόγος είναι πως στο MLS υπάρχει κανονισμός καλής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον οποίο αφαιρείται μια κίτρινη κάρτα από το σύνολο ενός παίκτη, αν αυτός αγωνιστεί σε πέντε σερί παιχνίδια χωρίς να δεχθεί άλλη κάρτα.

Ο Μέσι έχει αγωνιστεί αρκετές φορές σε πέντε συνεχόμενους αγώνες χωρίς να δεχθεί κάρτα, οπότε ο κανονισμός ισχύει γι’ αυτόν και έτσι δεν θα εκτίσει ποινή της μιας αγωνιστικής.

Την φετινή σεζόν ο Λιονέλ Μέσι έχει αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι και μετράει 25 γκολ και 13 ασίστ.