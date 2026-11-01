Ο Βίκος Ιωαννίνων έγραψε ιστορία σημειώνοντας απέναντι στην ΑΕΚ την πρώτη του νίκη στην Basket League μετά από πέντε παιχνίδια.
Η ομάδα των Ιωαννίνων πανηγύρισε με την ψυχή της αυτή την μεγάλη επιτυχία, ενώ μοιράστηκε και μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media με το φίλαθλο κοινό.
«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.
Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. 🦅 Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα! @StoiximanGBL #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Vikos #Βίκος #Φάλκονς #StoiximanGBL #GBL https://t.co/nfrKSeHTmG— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) October 31, 2026