Ο Βίκος Ιωαννίνων έγραψε ιστορία σημειώνοντας απέναντι στην ΑΕΚ την πρώτη του νίκη στην Basket League μετά από πέντε παιχνίδια.

Η ομάδα των Ιωαννίνων πανηγύρισε με την ψυχή της αυτή την μεγάλη επιτυχία, ενώ μοιράστηκε και μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media με το φίλαθλο κοινό.

«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.