Την ευκαιρία να γράψει ιστορία έχει απόψε (22:00) ο Κίμι Αντονέλι στο grand prix της Formula 1 στο Μεξικό. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes, μετά τη νίκη του στον προηγούμενο αγώνα στις ΗΠΑ είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ιταλός μετά τον αγώνα στις ΗΠΑ, αύξησε τη διαφορά του από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ στους 123 βαθμούς και έτσι αν τερματίσει στις πρώτες εννέα θέσεις στο Μεξικό τότε θα στεφθεί πρωταθλητής καθώς χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς, παρότι απομένουν ακόμα τέσσερις αγώνες.

Approaching history 🏆👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/G5ydUKqiGa — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, με τον Τζορτζ Ράσελ να θέλει στους αγώνες που απομένουν να κρατήσει τη θέση του. Ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω του και ακολουθεί ο Μαξ Φερστάπεν.

Στη μάχη για τη δεύτερη θέση βρίσκεται και ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε δεύτερος στο Όστιν και έφτασε τους 233 βαθμούς, παραμένοντας κοντά στους Ράσελ, Χάμιλτον και Φερστάπεν.