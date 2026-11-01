Ο ατζέντης του Κίλιαν Χέιζ διέψευσε τα Ισραηλινά δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Γάλλος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκριμένα, ο εκπρόσωπος του Γάλλου, Γιαν Μπαλικουζού έγραψε στα social media: «Είναι ψέματα. Ακόμη είναι ελεύθερος και αξιολογεί το ενδιαφέρον από διάφορες πλευρές».

That’s fake news. He is still a free agent evaluating different interests. — Yann Balikouzou (@YannBalikouzou) October 30, 2026

Ο Χειζ, ο οποίος φέρεται να απασχολεί και τον Ολυμπιακό, έμεινε ελεύθερος από τους Κινγκς και παραμένει στην αγορά των free agents.

Το νούμερο 7 του ντραφτ του 2020 έχει σε 239 εμφανίσεις στο ΝΒΑ 7,9 πόντους, 5 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.